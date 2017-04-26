  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Макробиотическая диета
    Опубликовано: 2017-04-26 20:24:44

    Платформа этой диеты — вегетарианство.
    Суть ее состоит в исключении из рациона мяса и продуктов животного происхождения, которые нарушают кислотно-щелочной баланс крови, что негативно сказывается на ее циркуляции (мяса, сахара, шоколада, сладостей и сладких напитков).

    Эти продукты нарушают кислотно-щелочной баланс крови, что негативно сказывается на ее циркуляции. Единственное, что позволительно, — жирные сорта рыбы.

    Овощи и цельные зерна — святая святых. Помимо всего прочего, огромное внимание уделяется и самому процессу потребления пищи: ее важно есть небольшими кусочками и тщательно пережевывать. Ни в коем случае нельзя переедать.

    Примерное меню на день

    Завтрак
    Овсяная каша на воде с кусочками фруктов и различными зернами.

    Обед
    Рыба, приготовленная на пару, с гарниром из риса с овощами. На десерт — фрукты, ягоды, орехи.

    Ужин
    Тофу с салатом из свежих овощей и пророщенной пшеницы

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.