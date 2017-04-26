Макробиотическая диета

Платформа этой диеты — вегетарианство.

Суть ее состоит в исключении из рациона мяса и продуктов животного происхождения, которые нарушают кислотно-щелочной баланс крови, что негативно сказывается на ее циркуляции (мяса, сахара, шоколада, сладостей и сладких напитков).

Эти продукты нарушают кислотно-щелочной баланс крови, что негативно сказывается на ее циркуляции. Единственное, что позволительно, — жирные сорта рыбы.

Овощи и цельные зерна — святая святых. Помимо всего прочего, огромное внимание уделяется и самому процессу потребления пищи: ее важно есть небольшими кусочками и тщательно пережевывать. Ни в коем случае нельзя переедать.



Примерное меню на день



Завтрак

Овсяная каша на воде с кусочками фруктов и различными зернами.



Обед

Рыба, приготовленная на пару, с гарниром из риса с овощами. На десерт — фрукты, ягоды, орехи.



Ужин

Тофу с салатом из свежих овощей и пророщенной пшеницы

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