Pegasus откроет дополнительные рейсы из Харькова в Стамбул

В связи с ремонтом в аэропорту Запорожье Pegasus Airlines откроет дополнительные рейсы из Харькова в Стамбул.

Авиакомпания Pegasus Airlines откроет дополнительные рейсы из Харькова в Стамбул. Как сообщает Avianews, такое решение вызвано затянувшимся ремонтом основной бетонной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Запорожье.

На данный момент авиаперевозчик открыл продажу на дополнительные рейсы с вылетом из Стамбула в Харьков 27, 29 апреля и 1 мая с возвращением обратно 28, 30 апреля и 2 мая.

Сейчас на маршруте Харьков-Стамбул турецкие авиаперевозчики полностью использовали квоту на полеты, однако из-за ситуации с ремонтом в Запорожье Pegasus Airlines получила разрешение от Госавиаслужбы на выполнение дополнительных рейсов в Харьков сверх квоты до 9 мая, отметили в украинском представительстве авиакомпани.

Международный аэропорт Запорожье прекратил прием и отправку авиарейсов из-за ухудшения погодных условий. С 26 марта он принимал воздушные суда на грунтовую ВПП, поскольку единственная искусственная ВПП закрылась на ремонт.

В предприятии отметили, что искусственная взлетно-посадочная полоса будет открыта после ремонта 4 мая, и тогда аэропорт возобновит полноценную работу.

ЛIГАБiзнесIнформ