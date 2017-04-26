Объем рынка доставки готовой еды в Украине превышает $230 млн

В условиях финансовой нестабильности и кризиса интерес к доставке еды на дом у украинцев только усилился.

Во всем мире сегмент e-commerce стремительно развивается на протяжении последних десяти лет. Если еще недавно мы шли в офисы турагентств и не мыслили о заказе ресторанной еды на дом, то сегодня глобальная гаджетизация привела к тому, что в интернете одинаково просто купить путевку на другой конец земного шара или заказать горячее в любимом ресторане.

Удивительно, но в условиях финансовой нестабильности и кризиса, интерес к доставке еды на дом у украинцев только усилился.

Еще 10-15 лет назад сайт ресторана или кафе был скорее модной фишкой, нежели инструментом маркетинга. Максимум, что можно было сделать на сайте — это посмотреть меню, узнать точный адрес ресторана и, возможно, уровень цен. Нередко рестораторы годами не обновляли меню на своих сайтах. Позже, с бумом на доставку еды домой, где первопроходцами были пицца, а позже суши, даже рестораны достаточно высокой ценовой категории задумались о дополнительных сервисах: возможно, не столько для получения дополнительной прибыли, сколько для поддержания лояльности существующих клиентов.

Сегодня популярность заказа готовой еды растет с каждым годом, и уже сейчас эта категория входит в топ-15 товаров, которые покупают в интернете. В Украине 60% населения пользуются интернетом — это более 25 млн человек. Около 15-16% из них заказывают еду в интернете. Соответственно покупателей готовой еды около 4 млн украинцев. Рынок заказов еды через интернет из ресторанов и служб доставки можно оценить в $230 млн в год.

Заказывают готовую еду в интернете преимущественно молодые люди до 35 лет с достаточно высоким уровнем доходов — более 10 тыс. грн. Это также связано с тем, что люди более старшего поколения и те, которые имеют семьи, привыкли готовить еду дома.

В прошлом году мы анализировали рынок и пришли к выводу, что в онлайне работает порядка 10% всех украинских ресторанов — это около 1 400 заведений. Но поскольку развивается культура заказа через сайты и мобильные приложения, многие рестораторы задумываются о выходе в онлайн либо для повышения продаж, либо для укрепления лояльности своих клиентов.

Происходит также эволюция способа заказа еды на дом. Так, два-три года назад, украинцы, заказывая еду на дом, чаще звонили в ресторан по телефону, нежели пользовались сайтом или мобильным приложением. Сегодня, по данным нашей компании, выбирая способ заказа еды (через сайт, колл-центр или мобильное приложение), 65% украинцев пользуются сайтом, на долю колл-центра приходится около 15% заявок.

Интерес и удобство явно смещается в пользу сайтов, а в будущем — мобильных приложений.

Широкое развитие получили и мультисервисы доставки еды, которые работают с рестораторами за комиссию, обеспечивая им более-менее стабильный приток заказчиков. Впрочем, уже сегодня рестораторы понимают: чем платить комиссию посредникам, лучше разрабатывать собственные приложения или пользоваться готовыми онлайн-сервисами.

По нашим подсчетам, за последние 12 месяцев спрос на заказ еды на дом вырос более чем на 35%. Подтверждает эти данные и аналитика "Яндекс.Украина". Так, в 2017 году более 16 тыс. украинцев в месяц ищут в интернете "доставку еды". Для сравнения в 2016 году частота этого запроса была на уровне 10 тыс. — 11 тыс. в месяц, в 2015 году — всего лишь порядка 6 500 запросов в Украине в месяц. Справедливости ради надо отметить, что "Яндекс.Украина" занимает около 30% рынка поискового трафика в Украине.

На популяризацию доставки еды на дом влияет множество разных факторов: и экономические, и психологические. В условиях, когда украинцам приходится больше работать и перерабатывать, чтобы обеспечить привычный уровень жизни, они хотят экономить время на приготовлении еды. Вместе с тем, несмотря все же на сложное положение, многие хотят себя побаловать и доставить себе удовольствие — съесть любимую ресторанную еду, но дешевле и дома.

Родион Ерошек

соучредитель компании Poster

Инф. delo.ua