Небольшой стресс улучшает здоровье

Исследователи из Онкологического центра Университета Джона Хопкинса доказали, что долговременный стресс в семь раз повышает вероятность возникновения рака кожи у мышей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Этот эксперимент подтвердил теорию, что долговременный стресс угнетает иммунитет, что повышает шанс приобретения онкологического заболевания. В тоже время, краткосрочный «позитивный» стресс – такой, как прыжок с парашютом – наоборот, «подстегивает» иммунную систему и улучшает здоровье.

Исследователи рекомендуют обязательно избавляться от долговременного стресса – доказано, что для этой цели полезно заниматься йогой и медитацией.



medicus.ru