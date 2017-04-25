Остап Семерак: «В Україні буде запроваджено європейську систему моніторингу та звітності парникових газів» Опубликовано: Мінприроди, за підтримки Світового Банку, зараз веде активну роботу щодо впровадження ефективної системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні (МЗВ). Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час робочої зустрічі, присвяченої питанням виконання міжнародних зобов’язань України щодо зміни клімату та впровадження ринкових механізмів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС про впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Міністр зазначив, що для початку в Україні має бути створена якісна система моніторингу, звітності та верифікації парникових газів, яка б дозволила визначити реальні обсяги викидів парникових газів та стала основою для створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

«Національна система торгівлі квотами на викиди парникових газів стане для України абсолютно новим інструментом реалізації державної політики в сфері зміни клімату. Тому для нас є важливою міжнародна підтримка та досвід інших країн щодо впровадження національного ринку торгівлі квотами на викиди парникових газів. Це європейські принципи реалізації кліматичної політики», - пояснив Остап Семерак.

Водночас він підкреслив, що без належної системи моніторингу парникових газів в Україні навряд чи вдасться створити справжній національний ринок торгівлі квотами. Тому Мінприроди зараз розробляє пакет правових, методологічних та технічних рішень, необхідних для впровадження та забезпечення функціонування системи моніторингу та звітності парникових газів у відповідності до вимог європейського законодавства.

«Вже на кінець 2017 року ми плануємо винести на розгляд Уряду та Парламенту Закон України “Про систему моніторингу, звітності та верифікації парникових газів”, - розповів Остап Семерак.

Він припустив, що на створення та реалізацію системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Україні знадобиться не більше 3 років і опісля можна буде говорити про створення національної системи торгівлі парниковими газами.



«Ці заходи дозволять Україні не лише виконати важливі міжнародні зобов’язання, але й стимулюватимуть модернізацію й підвищення енергоефективності виробництв, залученню інвестицій та дозволять вийти на регіональний і світовий ринки торгівлі квотами на викиди парникових газів», - резюмував Міністр. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

