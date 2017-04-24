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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фрукты и зерновые улучшают качество спермы
    Опубликовано: 2017-04-24 18:04:23

    Диета с повышенным содержанием фруктов и зерновых улучшает качество мужской спермы и, как следствие, увеличивает шансы на успешную процедуру ЭКО, показали исследования бразильских ученых. Кроме того, потенциальные отцы "детей из пробирки" должны поменьше есть красного мяса, а также реже употреблять кофе и алкоголь, сообщает портал msnbc.com.

    Свои выводы группа исследователей из Центра по борьбе с бесплодием (Сан-Паулу) сделала на основе результатов опроса 250 мужчин, которые вместе со своими женами проходили процедуру лечения от бесплодия. Ученые спрашивали мужей, как часто они употребляют в пищу различные виды продуктов, включая фрукты, овощи, бобовые, зерновые, мясо, рыбу. Вопросы также касались курения и употребления алкоголя. Кроме того, фиксировался индекс массы тела опрошенных.

    Параллельно сперма испытуемых анализировалась на концентрацию и активность сперматозоидов. В результате выяснилось, что выраженно негативное влияние на качество спермы оказывает лишний вес, курение и частое употребление кофе и алкоголя. Кроме того, менее активными оказались сперматозоиды тех мужчин, которые едят много красного мяса. В то же время, ежедневное присутствие в рационе фруктов и зерновых, наоборот, резко улучшает качество семенной жидкости. В частности, как обнаружилось в результате исследования, именно фрукты увеличивают подвижность сперматозоидов.

    Цвет мяса определяется по количеству миоглобина, белка, с помощью которого мышцы усваивают кислород. "Красным мясом" считается говядина, свинина, баранина, "белым" – мясо птицы.

    news.gradusnik.ru

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