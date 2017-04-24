Відновлення кредитування підприємництва прискорить вихід з економічної кризи Опубликовано: Ділове середовище продовжує напостоювати на необхідності доступу до кредитних ресурсів за адекватними ставками. Наразі найбільш гострою проблемою для бізнесу є якраз нестача обігових коштів,що заважає провести модернізацію виробництва, розширити експорт чи просто утримуватись «на плаву». Промисловці і підприємці запропонували уряду провести спеціальне засідання спільно із Нацбанком та вирішити нарешті ці питання. Прем’єр-міністр під час ІІ Українського форуму бізнес 10 квітня підтримав цю пропозицію. Про таке президент УСПП Анатолій Кінах розповів в ефірі одного із національних каналів.

«Турбує відсутність чіткого плану дій уряду і Нацбанку в даній сфері, адже без доступу до фінансових ресурсів і поповнення хоча б обігових коштів підприємств жодна навіть якісна програма чи реформа не дасть результатів», – вважає лідер ділової спільноти.

Він розповів, що представники бізнесу запропонували уряду провести цільове засідання за участі НБУ, профільних парламентських комітетів, підприємницької громади та узгодити найбільш прийнятний варіант, що дав би поштовх до розвитку реального сектору і внутрішнього ринку. Наразі ж вартість кредитних ресурсів, сама процедура їх отримання, недосконале валютне регулювання виснажує економіку і підприємництво. Окремим питанням, на його погляд, є відсутність доступу до кредитних коштів малого бізнесу. Хоча самозайнятість, малий бізнес можуть ефективно протистояти безробіттю, значно підняти рівень життя населення, брак капіталу зводить ініціативу багатьох підприємців нанівець.

«Національний банк багато в чому не доопрацьовує, враховуючи пасивну позицію уряду та Верховної Ради в цьому питанні. Ставка хоч і знизилась до 14%, однак і таке не відповідає нашим економічним реаліям. Втім, тішить, що вже є розуміння потреби змінювати ситуацію. Прем’єр-міністр В.Гройсман пообіцяв на ІІ Українському форумі бізнесу провести запропоноване нами спеціальне засідання Кабміну. Сподіваємось, в його рамках будуть прийняті максимально практичні рішення», – наголосив Анатолій Кінах. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

