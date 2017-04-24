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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Меркель не вошла в топ-100 влиятельных политиков по версии Time
    Опубликовано: 2017-04-24 15:00:58

    Три года подряд Меркель была в списке, а в ноябре 2016-го Time надеялся, что она станет "лидером свободного мира".

    Канцлер Германии Ангела Меркель не попала в список ста самых влиятельных политиков по версии журнала Time, передает Die Welt.

    На протяжении трех лет журнал признавал влиятельность Меркель.
    Немецкий журнал отмечает, что Time в ноябре прошлого года писал, что после победы Трампа Меркель может стать лидером свободного мира.
    В рейтинге оказались люди "сомнительного поведения", пишет Die Welt. В частности, это глава Северной Кореи и президент Турции.
    В Time на запрос немецкого журнала об объяснениях ответа не дали, а только прокомментировали критерии, по которым определяется рейтинг.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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