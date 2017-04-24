Toshiba в рамках реструктуризации отделит четыре компании

Toshiba отделит четыре своих компании в сфере инфраструктуры и энергетики.

Японская корпорация Toshiba в рамках реструктуризации отделит четыре своих компании, которые специализируются на инфраструктуре и энергетике. Об этом компания сообщает на официальном сайте.

Под реструктуризацию подпадают: Infrastructure System & Solutions Company, Storage & Electronic Devices Solutions Company, Industrial ICT Solutions Company, а также Energy Systems & Solutions Company.

Toshiba проводит реструктуризацию с целью повышения уровня производительности каждой из компаний. Кроме того, компания решает таким образом финансовые проблемы, вызванные банкротством Westinghouse Electric.

Чистый убыток Toshiba за три квартала 2016 финансового года (финансовый год завершился 31 марта 2017 года) составил 552,4 млрд иен ($4,97 млрд по текущему курсу).

Ранее сообщалось что для улучшение финансовых показателей Toshiba решила продать подразделения, занимающиеся производством телевизоров и микрочипов.

Как сообщал вице-премьер-министр Владимир Кистион, проблемы в американском филиале компании Westinghouse не повлияют на поставки топлива для украинских АЭС.

ЛIГАБiзнесIнформ