Томатный сок спасает от тромбозов не хуже аспирина

Появились новые соображения по которым следует отдавать предпочтение томатному соку.

Согласно исследованиям Австралийских ученых, томатный сок помогает справиться с опасными осложнениями сахарного диабета второго типа. Этот вид сока предупреждает слипание тромбоцитов и предотвращает тромбообразование, которое ведет к инсультам, сердечным приступам и тромбозу глубоких вен. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей особенно часто поражает путешественников (перемещающихся в сидячем положении) и нередко является причиной их смерти.



Ученые назначали 250 миллилитров (около 1 стакана) томатного сока ежедневно 20 пациентам страдающим сахарным диабетом второго типа. Через три недели, после начала исследования отмечено существенное снижение свертываемости крови и следовательно предрасположенности к тромбообразованию.



Целебные свойства томатов связаны с компонентом P3, которым богато желеподобное вещество вблизи семечек. Целебную субстанцию P3 содержат и свежие томаты, а так же томатный соус. Учитывая указанные данные, около 17 миллионов Американцев страдающих сахарным диабетом, заядлые путешественники и курильщики имеют все шансы стать ярыми «томатолюбами». Кроме того, томатный соус гораздо вкуснее аспирина и других антитромботических препаратов.



medicus.ru