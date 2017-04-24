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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Томатный сок спасает от тромбозов не хуже аспирина
    Опубликовано: 2017-04-24 15:04:05

    Появились новые соображения по которым следует отдавать предпочтение томатному соку.

    Согласно исследованиям Австралийских ученых, томатный сок помогает справиться с опасными осложнениями сахарного диабета второго типа. Этот вид сока предупреждает слипание тромбоцитов и предотвращает тромбообразование, которое ведет к инсультам, сердечным приступам и тромбозу глубоких вен. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей особенно часто поражает путешественников (перемещающихся в сидячем положении) и нередко является причиной их смерти.


    Ученые назначали 250 миллилитров (около 1 стакана) томатного сока ежедневно 20 пациентам страдающим сахарным диабетом второго типа. Через три недели, после начала исследования отмечено существенное снижение свертываемости крови и следовательно предрасположенности к тромбообразованию.


    Целебные свойства томатов связаны с компонентом P3, которым богато желеподобное вещество вблизи семечек. Целебную субстанцию P3 содержат и свежие томаты, а так же томатный соус. Учитывая указанные данные, около 17 миллионов Американцев страдающих сахарным диабетом, заядлые путешественники и курильщики имеют все шансы стать ярыми «томатолюбами». Кроме того, томатный соус гораздо вкуснее аспирина и других антитромботических препаратов.

    medicus.ru

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