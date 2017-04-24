Диагностика рака молочной железы

Установлено, что развитие метастазов рака молочной железы в костной ткани связано с повышенным образованием лизофосфатидной кислоты и увеличением активности рецепторов клеток к этому веществу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Попадая в различные органы и ткани, клетки опухоли активно делятся, их количество стремительно увеличивается и, таким образом, они дают начало вторичным опухолям (метастазам). Они быстро растут, (как правило, намного быстрее, чем первичная опухоль) и активно выделяют в кровь многочисленные токсичные вещества, нарушающие работу жизненно важных органов и тканей.

Постепенно состояние организма ухудшается, и всё заканчивается смертью. Если бы формирование опухоли не сопровождалось образованием метастазов, то лечение онкологических проблем путём хирургического вмешательства не представляло бы особого труда, однако удалять многочисленные метастазы из печени, лёгких, костей и других тканей практически невозможно. Поэтому любая информация, касающаяся процесса формирования метастазов опухолей, имеет большое значение для разработки современного эффективного лечения онкологических заболеваний.



Опухоли молочных желёз в наше время встречаются относительно часто и являются крайне опасными, несмотря на появление усовершенствованных методов их диагностики. Это можно объяснить скудной симптоматикой и быстрым ростом новообразований. Кроме этого, многие виды злокачественных опухолей грудных желёз дают ранние и многочисленные метастазы. Если они развиваются в поверхностных лимфатических узлах, то их удаляют хирургически. Если же метастазы появляются в костной ткани, то шансов на их удаление практически нет. Кроме этого, метастазы разрушают костную ткань и могут вызвать сильную боль и патологические переломы. Несколько лет назад внимание учёных привлекла лизофосфатидная кислота (LPA). Это вещество имеет липидную природу и обладает биологической активностью, то есть оно способно влиять на функционирование клеток и тканей. Например, LPA стимулирует размножение некоторых видов клеток и повышает их способность к выживанию в неблагоприятных условиях. Кроме этого, при появлении в организме злокачественной опухоли образование LPA существенно возрастает. Например, у больных женщин с раком яичников и матки, значительно повышается концентрация LPA не только в крови, но и в жидкости, накапливающейся в брюшной полости.

В клетках многих тканей организма есть особые чувствительные белки — рецепторы, способные реагировать на присутствие LPA. Имеются они и в костной ткани. Поэтому учёные из Франции под руководством Ahmed Boucharaba проверили, насколько связаны LPA и рецепторы к ней с механизмом развития костных метастазов. Для этого они использовали не только экспериментальные опухоли у животных, но и диагностические материалы больных женщин.

Результаты проведенных исследований оказались очень интересными. В частности, было установлено, что, несмотря на неспособность клеток рака молочной железы продуцировать LPA, присутствие в организме данной опухоли стимулирует выделение LPA тромбоцитами крови вблизи опухоли. Именно поэтому, в костной ткани повышается активность рецепторов к LPA, и выделяются особые биологически активные вещества, которые создают условия для роста и развития метастазов опухоли. Когда учёным удалось заблокировать образование LPA у животных путём специального воздействия на их тромбоциты, то резко сократилась частота возникновения метастазов в костной ткани и снизилась интенсивность остеолиза (разрушения костной ткани).

Таким образом, доказано, что лизофосфатидная кислота и клеточные рецепторы к ней играют важную роль в формировании метастазов опухолей молочной железы в костной ткани. Поэтому, LPA можно использовать в качестве «индикатора» эффективности лечения женщин с гинекологическими опухолями.



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