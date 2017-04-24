Голова НКРЕКП повідомив Уповноваженого про скасування рішення щодо зростання ціни на газопостачання Опубликовано: На запит Уповноваженого з прав людини Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Вовк Д.В. листом від 14 квітня 2017 року № 3941/16/7-17 (повний текст цього листа) поінформував про те, що прийняття Нацкомісією рішення від 28.03.2017 про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для споживачів України, було продиктовано вимогами стратегічних документів Європейського Союзу, Коаліційною угодою та Програмою діяльності Уряду України, Закону України «Про ринок природного газу» та Меморандуму про економічну й фінансову політику (лист про наміри від 01.09.2016 № 14168/0/2-16 до Міжнародного валютного фонду) та Меморандуму про економічну й фінансову політику від 02.03.2017.

У листі також зазначається, що після встановлення тарифів, розрахованих на основі приєднаної потужності відповідно до законодавства, до НКРЕКП одночасно звернулись споживачі, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Президент України Петро Порошенко щодо перегляду та призупинення дії рішень Комісії щодо встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу з метою забезпечення додаткового захисту споживачів та недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій побутових споживачів.

Тому 10 квітня 2017 року на засіданні у формі відкритого слухання прийнято рішення НКРЕКП щодо скасування попередніх рішень про встановлення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу як плати за потужність, здійснення розрахунків з метою непідвищення загального рахунку для побутових споживачів, проведення консультації з громадськістю та урядом та внесення відповідних змін до рішень НКРЕКП, якими забезпечити безперебійне надання послуг, надійну та безпечну експлуатацію газорозподільних систем та недопущення аварійних ситуацій.

Нагадаємо, на початку квітня Валерія Лутковська звернулася до Голови НКРЕКП щодо дотримання права громадян на доступні та якісні житлово-комунальні послуги. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

