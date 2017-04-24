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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Администрация президента США не разрешила ExxonMobil сотрудничать с Роснефтью в Черном море в обход санкций
    Опубликовано: 2017-04-24 13:00:25

    В администрации Дональда Трампа не позволили ExxonMobil совместно с "Роснефтью" бурить скважины в Черном море в обход санкций против РФ.

    Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не позволила компании ExxonMobil, которую до 2017 года возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, осуществлять бурение нефтяных скважин в Черном море вместе с российской госкомпанией "Роснефть" в обход санкций, введенных против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

    Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул: "На основе консультаций с президентом Дональдом Трампом Департамент казначейства (министерство финансов) не будет снимать запрет для компаний из США, включая Exxon, что позволило бы осуществлять бурение, запрещенное действующими санкциями, связанными с Россией".

    Издание отмечает, что нефтяная компания ExxonMobil в 2015 году обратилась к Администрации президента США с просьбой отменить запрет на сотрудничество с компанией "Роснефть", утверждая, что может потерять свои права на разведку месторождений и добычу полезных ископаемых в Черном море, если до конца 2017 года не начнет бурение, что предусмотрено контрактом с компанией "Роснефть".

    Предыдущая администрация президента Барака Обамы не ответила на это обращение, но компания ExxonMobil надеялась, что администрация Трампа будет более благосклонна к ней.

    Американский энергетический гигант ExxonMobil просил правительство США сделать исключение в санкциях против России и позволить ему разрабатывать совместные проекты с российской "Роснефтью". В частности, менеджеров ExxonMobil интересует совместная с "Роснефтью" разработка нефтяных месторождений в районе Черного моря.

    Инф. delo.ua

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