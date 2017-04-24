Лавренчук готов возглавить Нацбанк

Глава правления Райффайзен Банка Аваль готов стать во главе НБУ, "когда придет время".



Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук готов стать следующим главой НБУ, передает Финклуб, со ссылкой на KyivPost.

"На вопрос журналиста KyivPost о том, интересно ли Владимиру Лавренчуку стать новым главой НБУ после того, как Валерия Гонтарева уйдет в отставку 10 мая, он ответил: "Ответ "да", когда придет время", — уточняет издание.

Еще один потенциальный кандидат, которого называют СМИ — Сергей Тигипко. 19 апреля он покинул пост главы правления ТАСкомбанка, а 20 апреля — возглавил наблюдательный совет.

Инф. delo.ua

