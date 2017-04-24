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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Российский ВЭБ перенес на май решение о продаже Проминвестбанка
    Опубликовано: 2017-04-24 10:30:58

    "Внешэкономбанк" (Россия) сместил сроки решения о продаже дочернего банка в Украине из-за появления еще одного претендента.
     
    "Внешэкономбанк" (ВЭБ, Россия) рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего "Проминвестбанка", конкретика может появиться к середине мая, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков.

    "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", — сказал он журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

    ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.

    Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Инф. delo.ua

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