Гонорея может стать трудноизлечимым заболеванием

Заболевание гонорея, передающееся половым путем, может в скором времени стать устойчивым к медицинским препаратам, если не разработать новые методы лечения, считают британские эксперты.

Кэтрин Исон, специалист в лечении гонореи из британского Агентства Защиты Здоровья, сообщила, что необходимо применить максимум усилий для создания новых подходов в лечении гонореи, так как заболевание несет большую опасность для здоровья организма. Бактерии приспосабливаются к воздействию лекарств и становятся устойчивыми к ним. Уже зафиксировано много случаев резистентности в разных странах. Если не разработать новый подход в лечении, гонорея станет инфекцией, которую очень сложно вылечить, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Гонорея является самым распространенным венерическим заболеванием. Это инфекционное заболевание, возбудителем которого является гонококк (Neisseria gonorrhoeae). Гонорея может поражать мочеиспускательный канал (уретру), прямую кишку, глотку, шейку матки и глаза – все зависит от того, при каких обстоятельствах произошло заражение.

По статистике ВОЗ, наиболее высокий уровень заболеваемости гонореей зафиксирован на Юге и Юго-Востоке Азии, а также в Африке в районах Сахары. В большинстве стран гонорею лечат двумя видами антибиотиков, один из которых вкалывают одной дозой. Резистентность к обычному лечению сделает гонорею трудноизлечимой болезнью, подчеркнули эксперты.

medicinform.net