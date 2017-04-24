Массаж может помочь в борьбе с депрессией

Массажная терапия может помочь уменьшить признаки депрессии, считают исследователи из Тайваня.

Ученые провели анализ 17 исследований, в которых приняли участие 786 человек. В 13 исследованиях изучали более активное лечение депрессии (в том числе китайскими травами, упражнениями на расслабление и отдыхом), а в четырех наблюдали за терапией массажем. Специалисты использовали ряд методов для определения психологического состояния и настроения участников эксперимента. Исследование было опубликовано в the American Journal of Psychiatry.

Оказалось, что для людей с умеренными признаками депрессии терапия массажем имела существенный эффект. По мнению специалистов, массаж при депрессии можно использовать в разных вариациях. Он помогает пациенту расслабиться, а также установить доверительные отношения с массажистом. Общение благоприятно влияет на состояние людей, находящихся в депрессии, заметили эксперты.

Однако остается еще не совсем ясным, необходимо ли регулярно проходить сеансы массажа, чтобы сохранять положительный эффект, или достаточно определенного времени. Чтобы ответить на эти вопросы, ученые планируют проведение дальнейших исследований в этой области, сообщает Reuters.

medicinform.net