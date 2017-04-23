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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Физические нагрузки повышают качество сна
    Опубликовано: 2017-04-23 15:04:27

    Чтобы на 65% лучше спать ночью и быть бодрым днем, нужно тренироваться минимум 150 минут в неделю, доказали специалисты, работавшие под руководством Пола Лопринзи из Университета Беллармин. Они провели соответствующее исследование с привлечением более 2600 мужчин и женщин в возрасте 18-85 лет, пишет The Times of India.

    Так, люди, регулярно тренировавшиеся признавались, что ночью крепко спали, а днем не чувствовали сонливость. Полученные результаты очень важны, принимая во внимание распространяющуюся по всему миру эпидемию хронической усталости и бессонницы.

    Один из авторов изыскания, Брэд Кардинал из Орегонского Университета, подчеркивает: обычно физические нагрузки назначаются, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых недугов. Однако они оказывают гораздо более широкое и разностороннее воздействие на здоровье человека.

    Регулярные тренировки реально способны заменить таблетки. Помимо улучшения качества сна, тренировавшиеся добровольцы на 68% реже жаловались на судороги в ногах, и на 45% реже - на проблемы с концентрацией при усталости.

    news.gradusnik.ru

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