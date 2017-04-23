Употребление сладких газированных напитков провоцирует агрессию у подростков Опубликовано: Список проблем, которые могут быть вызваны в результате регулярного употребления сладких газированных напитков, растет не по дням, а по часам. Традиционно к данной категории относилось ожирение и больший риск развития диабета. Лишь недавно ученые открыли, что возможно, газировка также негативно сказывается на памяти подростков.



И вот новое открытие – оказывается, чем больше дети потребляют подобную продукцию, тем более агрессивным становится их поведение. Было организовано статистическое исследование, направленное на выявление поведенческих проблем у подростков. Из числа 1800 студентов различных высших учебных заведений Бостона, отобранных случайно, примерно половина отличалась регулярным употреблением сладких газированных напитков. Порядка 59% из их числа в школьные годы была уличена в насильственных действиях к своим сверстникам, а также по отношению к взрослым.



В категории подростков, не употреблявших такие напитки, аналогичный процент составил всего 32%. Ученые отмечают, что в таких результатах нет ничего удивительно, в особенности учитывая тот факт, что на сегодняшний день объективно доказанной является связь межу потребление сладких напитков и депрессией – еще одной весьма распространенной поведенческой проблемой. Вместе с тем, практически все подобные проблемы, обычно обусловлены одними и теми же причинами – а именно недостатком в организме определенных питательных веществ, которые человек получает посредством пищи и воды. А поскольку сладкие газированные напитки таких веществ не содержат вовсе, и при этом способны удовлетворять чувство жажды, то в организме возникает дефицит ряда важных микроэлементов и питательных веществ, что и вводит организм и нервную систему в определенное стрессовое состояние.



В частности, регулярное употребление сладких газированных напитков может в перспективе спровоцировать глипогекемию или состояние близкое к ней. Оно характеризуется понижением уровня глюкозы в крови, и может возникать также у людей, сидящих на крайне жесткой диете. Одним из главных симптомов такого состояния как раз и является повышенная агрессия и раздражительность – констатируют ученые.



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