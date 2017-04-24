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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Венесуэла снова продлила хождение изымаемой из оборота купюры
    Опубликовано: 2017-04-24 10:00:50

    Хождение изымаемой с декабря прошлого года из оборота купюры в 100 боливаров в очередной, шестой раз продлено в Венесуэле.

    «Президент Николас Мадуро принял решение продлить законное хождение билетов по 100 боливаров до 20 мая 2017 года», — написал в своем микроблоге в Twitter вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

    В середине декабря 2016 года Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на черном рынке равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января, 20 февраля, 20 марта и 20 апреля.

    Ранее ЦБ Венесуэлы объявил о выпуске шести новых купюр номиналом от 500 до 20 тыс. боливаров, которые постепенно вводятся в оборот. Решение об изъятии купюры в 100 боливаров мотивировалось властями противодействием международной финансовой мафии, которая, по словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, по приказу США выводила венесуэльские деньги с территории страны.

    Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи мафии по указке из Вашингтона.

    Инф. finance.ua

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