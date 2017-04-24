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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В России стало больше долларовых миллиардеров – Forbes
    Опубликовано: 2017-04-24 09:45:04

    Состояние россиян из списка Forbes увеличились за год на 100 миллиардов долларов, а долларовых миллиардеров в России за год стало на 19 человек больше.

    “Совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России увеличились за год на 100 миллиардов долларов – до 460 миллиардов”, – говорится в сообщении.

    “Количество долларовых миллиардеров в России, по данным издания, за год увеличилось с 77 до 96”, – сообщает Forbes.

    Как отмечается, размер состояния, необходимого для попадания в список 200 самых богатых бизнесменов, оказался рекордно высоким – 500 миллионов долларов (годом ранее – 350 миллионов долларов).

    Рост стоимости активов участников рейтинга Forbes объясняется резким ростом курса рубля в феврале 2017 года, когда брались данные о биржевых котировках акций для определения размера состояния, а также благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков.

    Список 200 самых богатых бизнесменов России в 2017 году, как и годом ранее, возглавил Леонид Михельсон – совладелец газодобывающей компании “Новатэк”. Его состояние Forbes оценил в 18,4 миллиарда долларов. На втором месте – владелец “Северстали” Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Третьим стал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с 16,1 миллиарда долларов.

    Одним из лидеров по росту состояния за год среди 50 самых богатых бизнесменов РФ оказался Аркадий Ротенберг. По сравнению с прошлым годом он поднялся в рейтинге сразу на 36 позиций, продемонстрировав рост состояния на 1,6 миллиарда долларов в год. С состоянием в 2,6 миллиарда долларов Ротенберг занимает в рейтинге 2017 39-е место.

    Напомним, в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes, попали украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

    Инф. finance.ua

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