Укрзализныця планирует повысить тарифы с 1 июня на 25%

В “Укрзализныце” ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов, которое, согласно финплану предприятия, должно начаться с 1 июня.

Об этом во время инфраструктурного форума рассказал член правления Украинских железных дорог Иренеуш Василевский.

“Для нас важно, чтобы был принят новый финплан. И там уже заложено повышение тарифов с июня. Мы хотим, чтобы оно было в пределах 20-25%”, – сказал Василевский.

По его словам, усовершенствованный финансовый план будет рассмотрен на заседании членов правления “Укрзализныци” на следующей неделе.

Инф. finance.ua