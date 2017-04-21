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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрзализныця планирует повысить тарифы с 1 июня на 25%
    Опубликовано: 2017-04-21 18:00:15

    В “Укрзализныце” ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов, которое, согласно финплану предприятия, должно начаться с 1 июня.

    Об этом во время инфраструктурного форума рассказал член правления Украинских железных дорог Иренеуш Василевский.

    “Для нас важно, чтобы был принят новый финплан. И там уже заложено повышение тарифов с июня. Мы хотим, чтобы оно было в пределах 20-25%”, – сказал Василевский.

    По его словам, усовершенствованный финансовый план будет рассмотрен на заседании членов правления “Укрзализныци” на следующей неделе.

    Инф. finance.ua

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