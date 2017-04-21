ЮГОК Ахметова показал, сколько заработал за три года

Южный ГОК обнародовал результаты работы предприятия за последние три года.

Чистая прибыль ПАО Южный горно-обогатительный комбинат по итогам работы в 2016 году составила 5,9 млрд грн. Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014-2016 годы содержится в официальном объявлении о проведении 22 мая внеочередного общего собрания акционеров общества.

По данным отчета предприятия, в 2016 году ЮГОК получил чистую прибыль в размере 5,9 млрд грн, в 2015 году - 3,49 млрд грн, в 2014 году - 6,77 млрд грн.

По сравнению с 2015 годом предприятие нарастило текущие обязательства на 23% - до 1,13 млрд грн, долгосрочные сократились на 2,5% - до 807,78 млн грн.

Дебиторская задолженность ЮГОКа выросла на 61,4% - до 14,64 млрд грн.

Активы предприятия в 2016 году выросли на 19,7% - до 37,08 млрд грн.

Акционеры комбината планируют провести первое за последние три года общее собрание, утвердить отчеты и переизбрать набсовет предприятия.

Южный ГОК - один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Предприятие добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

ЮГОК контролируется группой Метинвест Рината Ахметова и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group российского миллиардера Романа Абрамовича).

ЛIГАБiзнесIнформ