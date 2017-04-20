Україна і Литва разом працюватимуть над збільшенням товарообігу та інвестицій Опубликовано: Завдяки активності структур бізнесу двостороння торговельно-економічна співпраця України і Литви може вже в найближчі роки вийти на докризовий рівень – більше 1,5 млрд. доларів, а тісна співпраця – забезпечити прискорений розвиток окремих сфер економіки обох держав. Передусім, українці зацікавлені в перейнятті енергозберігаючих технологій, розвитку бізнес-інфраструктури, адаптації виробництв до стандартів і регламентів ЄС. Литовські партнери відчувають гостру необхідність в українських спеціалістах, готові інвестувати в національний ринок та передавати сюди іноземні замовлення по аутсорсингу.

Про це йшла мова на конференції «Україна і Литва: інвестиційні та бізнес-можливості», що проходить наразі в Києві. Захід став практичним продовженням економічних форумів на високому рівні, традиційно організованих УСПП, Конфедерацією промисловців Литви, торгово-промисловими палатами та іншими партнерами. Цього разу на конференції обговорюються саме практичні механізми роботи в обох країнах, можливості нарощування інвестицій, переваги та проблемні питання ведення бізнесу тощо.

«Литва і Україна не просто сформували хороші партнерські відносини, але й атмосферу довіри та дружби, яка допоможе нам досягти конкретних результатів. Країни вийшли на безпрецедентний рівень співпраці і за багатьма параметрами доповнюють одне одного: Литва вже є членом Євросоюзу, має розвинену бізнес-інфраструктуру, ІТ-сектор, до нас активно приходять західні інвестиції. В України ж величезний потенціал в плані економічного розвитку, людського ресурсу, аграрного сектору», – підкреслив посол Литви в Україні Марюс Януконіс.

Президент УСПП Анатолій Кінах зосередив увагу на потребі подальшого проведення в Україні реформ, що сформували б сприятливий бізнес та інвестиційний клімат. Йдеться про продовження валютної лібералізації, регулювання земельних відносин, покращення податкової політики тощо.

«На нашому ринку працюють декілька десятків компаній з литовським капіталом. Деяким з них довелось стикнутися з випадками рейдерства чи недобросовісної конкуренції. Спільними зусиллями ці питання були вирішені, але надзвичайно важливо, щоб такі випадки не повторювались. В цьому напрямі активізуємо співпрацю із судовою гілкою – проведемо разом із Вищим господарським судом конференцію, де будуть розглянуті ці та інші питання», – сказав А. Кінах.

Серед пріоритетів роботи з литовськими колегами він назвав альтернативну енергетику – перш за все, сонячну та біоенергетику, інноваційне партнерство, ІТ-сектор. Наразі вже підписані угоди із біоенергетичною та інженерною асоціаціями Литви, багатообіцяючими є проекти співробітництва у сфері інформаційних технологій тощо.

Торговий представник України, заступник міністра економічного розвитку Наталія Микольська презентувала присутнім переваги українського ринку. Серед них – вигідне транзитне положення, 17 підписаних угод про вільну торгівлю, велика кількість професіоналів в інноваційних сферах – аерокосмічній, інформаційних технологій тощо.

Її литовська колега, заступник міністра економіки Литви Ліна Сабайтієне, в свою чергу, повідомила, що українські компанії почали нарощувати інвестування в Литву – з 2010 року цей показник виріс на 37% і наразі є на рівні 14 млн. євро – 11% від усього обсягу іноземних інвестицій. «Це свідчить про зростання довіри і партнерства», – переконана вона.

У рамках конференції відбудуться також В2В-переговори представників ділових кіл України та Литви, працюватимуть робочі групи щодо передачі литовського досвіду у сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища, стимулювання інвестицій та бізнесу в Україні та Литві.

По завершенні їх роботи відбудуться презентація традиційних литовських продуктів, зокрема, сирів, напоїв і випічки, та спілкування учасників у неформальній атмосфері. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

