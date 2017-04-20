Под Львовом построят огромный индустриальный парк

Подготовку к строительству индустриального парка Sigma Park Yarychiv площадью 25 гектаров начнут в апреле этого года.

Об этом сообщает Lviv.com.

Парк разместят в 20 километрах от Львова в селе Старый Ярычев. За два года здесь будут действовать несколько крупных и десятки мелких иностранных предприятий, которые создадут 8000 рабочих мест.

Из Львова к индустриальному парку будет курсировать бесплатный шатл-бас.

“Здесь запланирован один из крупнейших логистических парков в Западной Украине. Его общая площадь составляет 30 000 квадратных метров. Также предусмотрено 8 малых предприятий, предусмотрен бизнес-центр класса “А”, – рассказал соучредитель Sigma Park Yarychiv Роман Процак.

Предусмотрено также строительство очистительных сооружений и подстанции на 10 мегаватт мощности. Она может обеспечить не только деятельность индустриального парка, но и частично населенного пункта.

Сообщается, что индустриальный парк пополнять бюджет сельского совета примерно на 40-50 миллионов гривен ежегодно.

Инф. finance.ua