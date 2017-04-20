Киберспорт включили в программу Азиатских игр-2022

Киберспортсмены на Азиатских играх-2022 будут выступать в качестве полноправных участников соревнований и по итогам получат медали.

Олимпийская совет Азии включила киберспорт в программу Азиатских игр 2022 года, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу. Киберспортсмены на Азиатских играх-2022 будут выступать в качестве полноправных участников соревнований и по итогам получат медали, сообщает BBC.

По словам представителей Олимпийского совета Азии, решение включить киберспорт в программу Азиатских игр отражает "быстрый рост популярности и развитие этого нового формата спортивных мероприятий".

Однако на данный момент неизвестно, какие именно компьютерные игры и жанры будут включены в программу Азиатских игр.

Азиатские игры - спортивное мероприятие, которое проходит каждые четыре года. Игры организовывает Олимпийский совет Азии под наблюдением Международного олимпийского комитета. Как правило, в программу Азиатских игр входят традиционные виды спорта, однако теперь организаторы решили включить в программу и киберспорт.

ЛIГАБiзнесIнформ