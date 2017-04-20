Физические упражнения для груди

Каждая женщина хочет иметь красивую и привлекательную грудь. Если природа не наградила вас такой от рождения, то можно откорректировать ее самостоятельно. В этом помогут физические упражнения. В процессе укрепления грудных мышц слегка увеличивается объем грудной клетки, что и создаст видимость увеличения груди. Если при этом не забыть о мышцах спины, то эффект будет очень неплохой: в сочетании с прямой осанкой увеличение объема грудной клетки замечательно подчеркивает грудь. Тренироваться для достижения поставленной цели можно как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.

Упражнения для развития мышц груди и спины:

1. Нужно лечь на спортивную скамейку, ноги поставить на пол; взять каждую руку по гантели весом по 1 кг, поднять их вверх, затем опустить к груди, при этом локти разводя в стороны.

2. Лечь на скамейку на живот, ноги вытянуть, в каждой руке гантели весом по 1 кг, опустите их вниз, к полу, а затем поднимайте одновременно обе руки в стороны, держа их прямыми.

3. Ноги на ширине плеч, встать прямо, наклониться вперед, в одну руку взять гантель весом 2 кг; свободной рукой опереться о сиденье стула, руку с гантелью опустить к полу. Начинайте медленно подтягивать к груди руку с отягощением, отводя при этом локоть назад.

4. Лечь на спину на спортивную скамейку, ноги поставить на пол, согнутые в коленях, в руки возьмите гантели весом по 2 кг. Слегка согнутые в локтях руки отводите назад, за голову.

5. Встать прямо, в руках гантели весом по 2 кг, ладонями вверх вытяните их вперед. Затем сгибайте руки в локтях, подтягивая к плечам, причем руки должны оставаться в горизонтальном положении.

6. Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, в руках гантели по 2 кг, вытяните руки вперед на уровне груди и начинайте делать упражнение "ножницы".

Заниматься нужно через день, каждое упражнение следует повторять 5-6 раз, не напрягаясь. Закончить упражнения желательно легким массажем грудных желез, поглаживая их по направлению от периферии к центру. После массажа принять прохладный душ.

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