Вегетарианцы живут дольше остальных людей Опубликовано: Продукты питания, традиционно занимающие центральное место в вегетарианских диетах являются полезными для сердца и сосудов, а также позволяют предотвращать развитие раковых заболеваний, диабета и воспалительных процессов в организме – отмечается в новом исследовании группы калифорнийских ученых.



Статистическое наблюдение, организованное Национальным институтом здоровья США, совместно с несколькими прочими институтами из разных концов страны включало в себя 96 тыс. участников-вегетарианцев, которые питались по своей диете на протяжении всей своей жизни.



Исследование стартовало в 1956 году, и завершилось сравнительно недавно. В результате было установлено, что средний возраст тестируемой группы составил 83,3 лет у мужчин-вегетарианцев и 85,7 лет у женщин, на 9,5 и 6,1 лет, соответственно, больше, чем в среднем по населению страны.



Было также отмечено, что вегетарианцы в среднем весили на 30 фунтов (13,5 кг) меньше, в сравнении с людьми питавшимися мясом. Их легкие были в значительно лучшем состоянии, они имели меньшую резистентность по инсулину (фактор развития диабета), меньшей уровень холестерина в крови и средний показатель артериального давления.



Также было отмечено, что вегетарианцы имели в два раза меньший риск стать курильщиками и практически не имели никакого риска превратиться в алкоголиков. Они также намного чаще занимались спортом, нежели люди, потреблявшие мясо. Таким образом, в целом отказ от потребления мяса в рамках данного исследования учеными был признан достаточно благоприятным для здоровья.



В настоящее время существует множество исследований, прямо или косвенно доказывающих, что вегетарианство в его классической форме может принести пользу человеку. Того же самого нельзя сказать о так называемом строгом вегетарианстве или веганстве, в основу которого положен полный отказ от употребления в пищу продуктов животноводческого происхождения. Эти люди перестают употреблять, в том числе рыбу и морепродукты, а также иногда мед, что медиками по большей части воспринимается крайне негативно.



Ряд исследований не смог ни подтвердить, ни опровергнуть наличие пользы или вреда для здоровья от веганской диеты. Вместе с тем, многие медики считают доказанным, что такой рацион питания увеличивает риск развития неврологических расстройств, а также делает человека более агрессивным.



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