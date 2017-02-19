Фрукты и овощи следует съедать целиком Опубликовано: Ученые давно знают о пользе волокон в овощах и фруктах. В частности, они очищают кишечник. Но лишь недавно исследователи выяснили, что волокна также доставляют туда и антиоксиданты, предотвращая рак. Как сообщает 9 News, данное открытие принадлежит Аннелин Падайячи из Университета Квинсленда.



Изучив отбросы фабрики, производящей соки, она пришла к выводу: большое количество антиоксидантов - полифенолов - присоединено, на самом деле, к волокнам. Попадая в кишечник, волокна высвобождают соединения, защищающие от клеточных повреждений.



К примеру, в черной моркови, богатой полифенолами, 80% полезных соединений можно найти именно в волокнистых частях. В связи с этим эксперт рекомендует есть фрукты и овощи целиком. Или же, как вариант, можно потреблять соки с мякотью. В отфильтрованных соках мало что остается.



Сейчас ученые хотят узнать, возможно ли использовать пищевые волокна для доставки и высвобождения лекарств в кишечнике. Не исключено, что они найдут идеальный способ доставки препаратов в кишечник, позволяющий защитить лекарства от разрушающей среды желудка.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

