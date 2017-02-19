Ученые давно знают о пользе волокон в овощах и фруктах. В частности, они очищают кишечник. Но лишь недавно исследователи выяснили, что волокна также доставляют туда и антиоксиданты, предотвращая рак. Как сообщает 9 News, данное открытие принадлежит Аннелин Падайячи из Университета Квинсленда.
Изучив отбросы фабрики, производящей соки, она пришла к выводу: большое количество антиоксидантов - полифенолов - присоединено, на самом деле, к волокнам. Попадая в кишечник, волокна высвобождают соединения, защищающие от клеточных повреждений.
К примеру, в черной моркови, богатой полифенолами, 80% полезных соединений можно найти именно в волокнистых частях. В связи с этим эксперт рекомендует есть фрукты и овощи целиком. Или же, как вариант, можно потреблять соки с мякотью. В отфильтрованных соках мало что остается.
Сейчас ученые хотят узнать, возможно ли использовать пищевые волокна для доставки и высвобождения лекарств в кишечнике. Не исключено, что они найдут идеальный способ доставки препаратов в кишечник, позволяющий защитить лекарства от разрушающей среды желудка.
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Фрукты и овощи следует съедать целиком
Опубликовано: 2017-02-19 15:24:50
Ученые давно знают о пользе волокон в овощах и фруктах. В частности, они очищают кишечник. Но лишь недавно исследователи выяснили, что волокна также доставляют туда и антиоксиданты, предотвращая рак. Как сообщает 9 News, данное открытие принадлежит Аннелин Падайячи из Университета Квинсленда.
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