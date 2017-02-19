  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фрукты и овощи следует съедать целиком
    Опубликовано: 2017-02-19 15:24:50

    Ученые давно знают о пользе волокон в овощах и фруктах. В частности, они очищают кишечник. Но лишь недавно исследователи выяснили, что волокна также доставляют туда и антиоксиданты, предотвращая рак. Как сообщает 9 News, данное открытие принадлежит Аннелин Падайячи из Университета Квинсленда.

    Изучив отбросы фабрики, производящей соки, она пришла к выводу: большое количество антиоксидантов - полифенолов - присоединено, на самом деле, к волокнам. Попадая в кишечник, волокна высвобождают соединения, защищающие от клеточных повреждений.

    К примеру, в черной моркови, богатой полифенолами, 80% полезных соединений можно найти именно в волокнистых частях. В связи с этим эксперт рекомендует есть фрукты и овощи целиком. Или же, как вариант, можно потреблять соки с мякотью. В отфильтрованных соках мало что остается.

    Сейчас ученые хотят узнать, возможно ли использовать пищевые волокна для доставки и высвобождения лекарств в кишечнике. Не исключено, что они найдут идеальный способ доставки препаратов в кишечник, позволяющий защитить лекарства от разрушающей среды желудка.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.