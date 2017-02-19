Электрическое белье будет бороться с пролежнями Опубликовано: Инновационная концепция электрической одежды и белья в будущем поможет пациентам предотвращать образование у них пролежней – утверждают британские специалисты.



Пролежни представляют собой очень неприятную картину. Это язвы, которые могут быть очень глубокими и образовываться в различных местах тела в результате омертвения или некроза мягких тканей после долгого времени постоянного давления, сопровождающегося местными нарушениями кровообращения и нервной трофики. Чаще всего они развиваются у пациентов, которые попадают в больницы и в течение длительного времени вынуждены находиться в обездвиженном или малоподвижном состоянии. Пожилые люди традиционно подвержены большему риску образования пролежней из-за плохого кровообращения. Специальные белье и одежда, разработанные учеными, будут посылать кратковременные электрические импульсы небольшой силы в мышцы, заставляя их сокращаться. В результате это будет приводить к тому, что проблемные части тела будут, как бы, находиться в активном состоянии, что исключает возможность образования пролежней.



Электронное нижнее белье уже было протестировано на людях. В частности, несколько пациентов, которые не могли двигаться из-за травмы спинного мозга, изъявили желание участвовать в эксперименте. Их бедра било током с 10-секундной стимуляцией каждые 10 минут по 12 часов в день. Разряды были небольшими и не доставляли никакого дискомфорта. В результате было установлено, что ни у одного из пациентов за месяц, проведенный в больнице, даже не начался процесс образования пролежней. Система доказала свою высокую эффективность. По словам исследователей, устройство подменяет собой сигналы мозга, посылаемые в мышцы с приказом сокращаться, в результате чего работу получает и мышечная, и нервная система.



Робин Роджерс (Robyn Rogers), ведущий автор исследования отмечает, что полмиллиона людей на территории Великобритании страдает от образования язв ежегодно. Экономике страны это обходится более чем в 2 млрд. фунтов стерлингов. При этом новая методика оказалась первым реально действенным средством борьбы против пролежней – статистика по данному явлению остается неизменной с 1940 года. Это свидетельствует о полном отсутствии действительно эффективных мер профилактики данного состояния. По словам ученых в настоящее время уже придуман концепт электронного нижнего белья и брюк, которые внешне не будут отличаться от нормальной одежды.



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