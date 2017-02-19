Физическая активность улучшает координацию мышц голени Опубликовано: В рамках нового исследования группы ученых из университета Индианы было установлено, что физическая активность играет решающую роль в плане поддержания пожилыми людьми высокой степени координации мышц ног, и в частности их нижней части – мышц стопы и голени, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Согласно концепции современной физиологии именно эта часть тела является в наибольшей степени ответственной за возможность добиться активного долголетия человека. Поддерживая в тонусе мышцы нижней части ног пожилые люди намного лучше решали различные повседневные задачи, такие как ходьба, балансировка и подъемы по лестнице – отмечается в отчете по новому исследованию. Также благодаря высокому тонусу мышц голени достигается лучшая координация правой и левой частей всего тела, что также является очень важным у пожилых людей, поскольку снижает риск получения ими травм при падениях.



Для проведения исследования была составлена контрольная группа из 28 человек: 7 женщин и 7 мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, а также 7 женщин и 7 мужчин в возрасте старше 25 лет. Половине из них было предложено вести малоактивный, по большей части сидячий образ жизни, в то время как другая половина регулярно уделяла внимание физической активности. Тонус мышц, а также их координация определяется не столько их силой и выносливостью, сколько скоростью реакции мышц и нервной системы вместе взятых. Стандартная скорость реакции мышц нижней части ног составляет 50 миллисекунд. У пожилых людей реакция в целом может в значительной степени замедляться, в большей степени потому, что затормаживается скорость реакция самого головного мозга.



В группе между 20 и 25 годами при ведении малоактивного образа жизни скорость мышечной реакции оказалась несколько замедленной – в пределах 55-60 миллисекунд. Если же человек из этой группы уделял достаточное внимание физической нагрузке, то скорость мышечной реакции у него сохранялась на уровне 50 миллисекунд.



В группе после 65 лет в среднем уровень реакции составлял 55-60 миллисекунд, при совсем небольшом объеме физической нагрузки и 50 миллисекунд при оптимальном ее количестве. Если же человек вовсе не уделял внимание активному отдыху и физическим упражнениям, то скорость мышечной реакции у него могла замедляться даже в два раза – до 90-100 миллисекунд. Она также может замедляться и более этой отметки, в основном при инсульте. Эти уровни существенно увеличивают риск падения и получения людьми тяжелой травмы, что является очередным аргументом в пользу того, чтобы пожилые люди старались уделять внимание физической нагрузке.



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