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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гранатовый сок улучшает настроение
    Опубликовано: 2017-02-19 08:04:11

    Регулярное употребление гранатового сока улучшает работоспособность и эмоциональное состояние, считают шотландские исследователи из Эдинбурга.

    Специалисты провели исследование, в котором приняли добровольное участие несколько сотен человек. Всех испытуемых попросили в течение нескольких недель пить пол литра гранатового сока ежедневно. Также всех участников эксперимента регулярно осматривали и опрашивали врачи. По окончанию исследования, специалисты констатировали, что эмоциональное состояние людей значительно улучшилось, а также заметили, что повышалась активность, работоспособность и энтузиазм в выполнении каких-либо действий.

    Ученые рекомендуют ввести в свой рацион гранатовый сок и свежие гранаты, чтобы всегда быть в хорошем расположении духа.

    medicinform.net

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