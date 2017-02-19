Гранатовый сок улучшает настроение

Регулярное употребление гранатового сока улучшает работоспособность и эмоциональное состояние, считают шотландские исследователи из Эдинбурга.

Специалисты провели исследование, в котором приняли добровольное участие несколько сотен человек. Всех испытуемых попросили в течение нескольких недель пить пол литра гранатового сока ежедневно. Также всех участников эксперимента регулярно осматривали и опрашивали врачи. По окончанию исследования, специалисты констатировали, что эмоциональное состояние людей значительно улучшилось, а также заметили, что повышалась активность, работоспособность и энтузиазм в выполнении каких-либо действий.

Ученые рекомендуют ввести в свой рацион гранатовый сок и свежие гранаты, чтобы всегда быть в хорошем расположении духа.



medicinform.net