Новый Nissan Qashqai

Кроссовер Nissan Qashqai в прошлом году стал уверенно выбиваться в лидеры по продажам. Машина постепенно становиться своеобразным эталоном среди других автомобилей такого типа, поскольку здесь есть все — технически совершенные детали и системы, а также просторный салон.

Есть несколько вариантов комплектации данной марки автомобиля (как, впрочем, и других новинок от фирмы Nissan). Ознакомиться с ними можно на http://nissan-vidi.com.ua/, равно как и заказать подходящую модель.

Внешне модель перетерпела незначительные изменения — чуть увеличились линии капота, общие очертания стали более агрессивными. Применение оптики на базе «LED» свидетельствует о серьезном обновлении авто.

Взгляд внутрь салона лишь подтверждает первое впечатление — свободного пространства стало еще больше, что позволяет даже очень высокому человеку чувствовать себя комфортно. При этом что посадка, что высадка из салона проходит одинаково удобно — конструкторы переработали входные проемы. Передние сиденья имеют повышенный уровень комфорта — обеспечивается правильная для человека поддержка позвоночника, что улучшает кровообращение и снижает усталость.

Двигатель тоже несколько изменился. Теперь есть несколько вариантов — либо модель на 1,2 л (турбированная, экономичная на 115 л.с.), либо на 2 л (140 л.с., изменяемые фазы газораспределения). Еще встречается дизель на 1,6 л, являющийся признанным лидером в своем классе, как по мощности, так и по величине крутящего момента.

Управлять машиной довольно легко и удобно. Практичная система контроля над шасси и электроусилитель руля обеспечивают простое управление даже на сложных дорогах. Этому же способствует и особое рулевое управление, автоматически подстраивающееся под стиль вождения и дорожные условия.

Ну и напоследок стоит отметить, что обновленная версия автоматической КПП работает очень плавно — толчки при переключении передач практически неощутимы.