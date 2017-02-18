Lexus NX — небольшой, но мощный и надежный

Модель Lexus NX считается самым маленьким кроссовером данного производителя. Его длина составляет 4630 мм, ширина — 1870 мм, а высота 1645 мм. В результате он является компактным городским кросовером, близким к Audi A3.

Официальный дилер Lexus предлагает современные автомобили, внешность которых заметно отличается от других марок. Lexus NX выделяется острыми гранями и ребрами, придающими машине агрессивность. За рубежом ее вообще называют «Ultimate Urban Crossover».

Далее стоит отметить наличие стайлинг-пакета F Sport — использование оригинальных дисков диаметром 18 дюймов, полностью переделанный задний бампер и измененная радиаторная решетка. Цветовая гамма кузова разнообразна — всего 10 цветов, но вот брать стандартный белый не советуют, поскольку он сглаживает некоторые дизайнерские элементы.

Оптика в автомобиле построена исключительно на светодиодных технологиях. Это обеспечивает и качественное освещение дороги, и дает яркие, заметные издали габариты.

Салон Лексуса можно описать достаточно просто — эклектика. Внешние зоны четко разделены на водительскую и пассажирскую. Отделка довольно простая, особенно если говорить о базовых вариантах — здесь не будет дерева или дорогого и качественного пластика. В премиум классе используется кожа — для обивки сидений, плюс ею обшивается руль и верхняя часть центральной консоли. Эргономика, кстати, на высоте, равно как и удобство посадки.

Рабочая база автомобиля взята от Toyota RAV4. Тот же базовый двигатель (2 л, 150 л.с., 193 Нм), тот же бесступенчатый вариатор «Multidrive». В результате авто разгоняется до 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,2 л на 100 км. Так же стоит отметить использование полного привода, однако эта система не входит в первые две комплектации машины. Среди отличий от Toyota стоит выделить оригинальные настройки элементов, применение дорогих амортизаторов с электронным управлением, подстраивающихся под дорожное покрытие и стиль вождения.