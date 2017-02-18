  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Lexus NX — небольшой, но мощный и надежный
    Опубликовано: 2017-02-18 16:44:10

    Модель Lexus NX считается самым маленьким кроссовером данного производителя. Его длина составляет 4630 мм, ширина — 1870 мм, а высота 1645 мм. В результате он является компактным городским кросовером, близким к Audi A3.

    Официальный дилер Lexus предлагает современные автомобили, внешность которых заметно отличается от других марок. Lexus NX выделяется острыми гранями и ребрами, придающими машине агрессивность. За рубежом ее вообще называют «Ultimate Urban Crossover».

    Далее стоит отметить наличие стайлинг-пакета F Sport — использование оригинальных дисков диаметром 18 дюймов, полностью переделанный задний бампер и измененная радиаторная решетка. Цветовая гамма кузова разнообразна — всего 10 цветов, но вот брать стандартный белый не советуют, поскольку он сглаживает некоторые дизайнерские элементы.

    Оптика в автомобиле построена исключительно на светодиодных технологиях. Это обеспечивает и качественное освещение дороги, и дает яркие, заметные издали габариты.

    Салон Лексуса можно описать достаточно просто — эклектика. Внешние зоны четко разделены на водительскую и пассажирскую. Отделка довольно простая, особенно если говорить о базовых вариантах — здесь не будет дерева или дорогого и качественного пластика. В премиум классе используется кожа — для обивки сидений, плюс ею обшивается руль и верхняя часть центральной консоли. Эргономика, кстати, на высоте, равно как и удобство посадки.

    Рабочая база автомобиля взята от Toyota RAV4. Тот же базовый двигатель (2 л, 150 л.с., 193 Нм), тот же бесступенчатый вариатор «Multidrive». В результате авто разгоняется до 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,2 л на 100 км. Так же стоит отметить использование полного привода, однако эта система не входит в первые две комплектации машины. Среди отличий от Toyota стоит выделить оригинальные настройки элементов, применение дорогих амортизаторов с электронным управлением, подстраивающихся под дорожное покрытие и стиль вождения.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.