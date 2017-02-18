Ходить в баню в мороз: ни с чем не сравнимое удовольствие

Русская баня известна еще с V—VI веков. Столько лет она любима из-за своей чудодейственной пользы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Баня улучшает обмен веществ, ускоряет выведение шлаков, стимулирует иммунитет, лечит неврозы и депрессии, омолаживает, улучшает сон, память, настроение.

Организм человека, регулярно посещающего баню, функционирует как часы, но нужно знать, что есть противопоказания для посещения бани.

Это всевозможные новообразования, в том числе и доброкачественные, системные заболевания, острые простудные и инфекционные заболевания, период месячных, а также обострения хронических заболеваний.

medicus.ru