  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ходить в баню в мороз: ни с чем не сравнимое удовольствие
    Опубликовано: 2017-02-18 21:24:05

    Русская баня известна еще с V—VI веков. Столько лет она любима из-за своей чудодейственной пользы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Баня улучшает обмен веществ, ускоряет выведение шлаков, стимулирует иммунитет, лечит неврозы и депрессии, омолаживает, улучшает сон, память, настроение.

    Организм человека, регулярно посещающего баню, функционирует как часы, но нужно знать, что есть противопоказания для посещения бани.

    Это всевозможные новообразования, в том числе и доброкачественные, системные заболевания, острые простудные и инфекционные заболевания, период месячных, а также обострения хронических заболеваний.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.