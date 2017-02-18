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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плоскостопие может быть причиной болезненных менструаций
    Опубликовано: 2017-02-18 19:24:31

    По мнению медиков, причиной болезненных месячных и нерегулярного цикла может быть плоскостопие.

    Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что при жесткой ходьбе, которая присуща людям с плоскостопием, ослабевает мышечная диафрагма малого таза. В результате, нескорректированное плоскостопие рано или поздно приводит к опущению матки и выпадению стенок влагалища, из-за чего возникают проблемы с женским здоровьем.

    Ортопеды предупреждают, что плоскостопие у женщин нередко появляется после беременности или в результате ношения неудобной обуви.

    Специалисты утверждают, что проблему можно легко решить, если опытный гинеколог порекомендует то, какие ортопедические стельки выбрать, чтобы справиться с женскими заболеваниями, а также предупредить возникновение варикоза.

    medicinform.net

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