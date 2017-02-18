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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин С снижает риск возникновения катаракты
    Опубликовано: 2017-02-18 14:24:19

    Существует взаимосвязь между уровнем витамина С в организме и риском возникновения катаракты – заболевания, при котором человек может лишится зрения, сообщили индийские исследователи.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 5600 человек в возрасте не моложе 60 лет. Примерно у 73% участников была диагностирована катаракта, и частота распространения недуга снижалась с повышением содержания витамина С в составе и крови.

    По подсчетам исследователей, люди с самой высокой концентрацией витамина С имели риск возникновения катаракты на 39% ниже.

    Эксперты рекомендуют следить за уровнем витамина С в крови и регулярно включать в свой рацион питания фрукты, содержащие этот полезный витамин.

    medicinform.net

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