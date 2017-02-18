Витамин С снижает риск возникновения катаракты

Существует взаимосвязь между уровнем витамина С в организме и риском возникновения катаракты – заболевания, при котором человек может лишится зрения, сообщили индийские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 5600 человек в возрасте не моложе 60 лет. Примерно у 73% участников была диагностирована катаракта, и частота распространения недуга снижалась с повышением содержания витамина С в составе и крови.

По подсчетам исследователей, люди с самой высокой концентрацией витамина С имели риск возникновения катаракты на 39% ниже.

Эксперты рекомендуют следить за уровнем витамина С в крови и регулярно включать в свой рацион питания фрукты, содержащие этот полезный витамин.

medicinform.net