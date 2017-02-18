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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Игра в пейнтбол чревата серьёзными травмами глаз
    Опубликовано: 2017-02-18 16:04:14

    Пейнтбол, популярная командная игра с применением специальных пистолетов с краской, которой надо обстреливать противника, опасна для ваших глаз серьёзными травмами, особенно без надлежащей защитной экипировки.


    Врачи Университета Майами /США/ предупреждают, что пейнтбол может причинить большой ущерб жизненно важным окулярным структурам, причём травмы зачастую требуют обширного хирургического вмешательства. Кроме того, из-за неосторожности и невнимательности при игре, зрения можно лишиться навсегда. Такие выводы были сделаны после семилетнего статистического анализа травматизма пейнтбола. "Жертвами" игры в основном становились молодые мужчины.


    Было установлено, что глазные травмы, причиняемые при пейнтболе, являлись зачастую довольно серьёзными, в том числе разрыв глазного яблока среди 28% и отслойка сетчатки у 19%. Хирургия понадобилась 81% пострадавших, при этом 22% находились в группе риска энуклеации - возможного удаления глаза. Даже когда глаза были спасены, многие пациенты продолжали испытывать проблемы со зрением, добавляют окулисты. В целом, нормальное зрение было восстановлено лишь у 36% пациентов. Офтальмологи говорят, что в большинстве случаев люди были сами виноваты в повреждении глаз, так как не носили защитные маски, которые являются обязательными при игре в пейнтбол

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