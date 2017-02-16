9 членів асоціації стали організаторами торгів у ProZorro.Sale Опубликовано: У середу, 15 лютого 2017 року, стали відомі результати конкурсного відбору електронних майданчиків до системи Прозорро.Продажі (Prozorro.Sale). На конкурс було подано велику кількість пропозицій від різноманітних торгових та біржових майданчиків, але конкурсний відбір пройшли всього 17 організаторів торгів.

За результатами відбору, тестування пройшли дев’ять членів асоціації: ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА», ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ», ТБ «КМФБ», ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД», ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА», ТБ «ІННЕКС» та ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА».

Асоціація «Біржові та електронні майданчики» вітає членів асоціації, що пройшли всі етапи відбору та підтвердили свою надійність в якості надійного та прогресивного організатора торгів. Варто зазначити, що учасники асоціації «Біржові та електронні майданчики» склали понад половину від кількості всіх акредитованих торговельних майданчиків.

«Ми раді вітати членів асоціації, що пройшли важку та ретельну перевірку системою Прозорро.Продажі. Саме такими діями ми доводимо, що національні організатори торгів можуть і мають надавати передові послуги з організації прозорих та висококонкурентних торгів. Наступним етапом розвитку цього напряму діяльності серед членів нашого об’єднання має стати розвиток сервісних та обслуговуючих функцій кожного з електронних майданчиків. Єдине, що мене здивувало – це відсутність не тільки на етапі перевірки, а й на етапі подачі заявок на відбір до Прозорро.Продажі державного монополіста – СЕТАМ, хоча представники влади заявляли про швидку інтеграцію СЕТАМ до системи Прозорро.Продажі. Сподіваємося, що для СЕТАМ не стануть робити виключення по процедурі, адже це дискредитує всі здобутки системи Прозорро», – прокоментував результати відбору директор асоціації Олег Падалка.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 лютого 2017 року проводить реалізацію майна ліквідованих банків (нерухомість, автомобілі та інші об’єкти застави) виключно через систему Прозорро.Продажі. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

