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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина попала в топ-10 стран с самыми высокими рисками в банковской системе
    Опубликовано: 2017-02-16 17:30:29

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating (S&P) оценивает банковскую систему Украины как высокорисковую по методологии оценки отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment – BICRA), сообщается в отчете S&P.

    “Несмотря на некоторое улучшение макроэкономической ситуации в Украине в 2016 году и ее дальнейшее улучшение в 2017 году, риск украинской банковской системы остается одним из наивысших в мире, что отражено в ее оценке на уровне 10 (страны с наибольшими рисками)”, – отмечено в документе.

    По данным аналитиков, ключевыми факторами финансовых и операционных рисков для украинских банков являются по-прежнему напряженная ситуация на Донбассе, а также политическая нестабильность. Помимо этого, банковская система Украины подвержена высокому долговому бремени – в 2018 году Украине предстоят существенные выплаты по внешнему долгу.
    Агентство ожидает, что риск банковской системы Украины и далее будет оставаться высоким. По оценкам S&P, украинские банки в 2017 году покажут очень высокий уровень кредитных потерь и проблемных кредитов. Банковская система по-прежнему склонна к оттоку депозитов, ее доступ к рынку капитала ограничен.

    Напомним, ранее в совете НБУ заявили, что банковская система в Украине уже прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере позади. “Банковская система в течение последних трех лет, то есть 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена”, – подчеркнул член совета Василий Фурман.

    Инф. finance.ua

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