Украина могла бы стать сборочной фабрикой Европы - МЭРТ

Замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов рассказал, какие преимущества Украина имеет перед своими соседями.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов считает, что Украина могла бы стать "сборочной фабрикой Европы". Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Каждая страна ищет рыночную нишу. Идея не в том, что мы должны заниматься гигантоманией: создавать свой национальный трактор, свой национальный поезд. Это утопия. Идея, которая мне больше нравится: Украина как сборочная фабрика Европы", - отметил он.

По словам Нефьодова, наша страна имеет ряд преимуществ перед странами-соседями: достаточно дешевая рабочая сила, неплохая логистика - глубоководные порты, хорошая сеть железных дорог, расположение на границах Евросоюза.

"Наша налоговая система уже относительно конкурентна, по уровню объективных ставок мы находимся на уровне соседей. Есть Соглашение об ассоциации с ЕС, которого нет, например, у Беларуси. А это не только взаимное открытие рынков и путь к единому окну на таможне, но и гармонизация системы технического регулирования. Приходите к нам, стройте свое производство, экспортируйте назад в Европу и используйте в производственном цикле", - отметил первый замглавы Минэкономразвития.

ЛIГАБiзнесIнформ