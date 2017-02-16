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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина могла бы стать сборочной фабрикой Европы - МЭРТ
    Опубликовано: 2017-02-16 14:45:16

    Замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов рассказал, какие преимущества Украина имеет перед своими соседями.

    Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов считает, что Украина могла бы стать "сборочной фабрикой Европы". Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

    "Каждая страна ищет рыночную нишу. Идея не в том, что мы должны заниматься гигантоманией: создавать свой национальный трактор, свой национальный поезд. Это утопия. Идея, которая мне больше нравится: Украина как сборочная фабрика Европы", - отметил он.

    По словам Нефьодова, наша страна имеет ряд преимуществ перед странами-соседями: достаточно дешевая рабочая сила, неплохая логистика - глубоководные порты, хорошая сеть железных дорог, расположение на границах Евросоюза.

    "Наша налоговая система уже относительно конкурентна, по уровню объективных ставок мы находимся на уровне соседей. Есть Соглашение об ассоциации с ЕС, которого нет, например, у Беларуси. А это не только взаимное открытие рынков и путь к единому окну на таможне, но и гармонизация системы технического регулирования. Приходите к нам, стройте свое производство, экспортируйте назад в Европу и используйте в производственном цикле", - отметил первый замглавы Минэкономразвития.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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