  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Эксперты назвали страны Европы с самыми спортивными жителями
    Опубликовано: 2017-02-16 14:00:59

    Самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии,хуже всего ситуация обстоит в Болгарии и Греции.

    Самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии, немного ниже - в Словении, Нидерландах, Бельгии, Германии, Люксембурге, Великобритании, Франции, Австрии, Ирландии и на Мальте, передает УНИАН со ссылкой на Agencia Sinc.

    Мало внимания уделяют физической подготовке в Румынии, Венгрии, Италии, Польше и Португалии.

    Хуже всего ситуация обстоит в Болгарии и Греции.

    Остальные страны ЕС (Латвия, Литва, Эстония, Испания, Чехия, Словакия и Кипр) занимают промежуточное положение.

    Причинами наблюдаемых различий ученые называют уровень образованности, характер трудовой деятельности и финансовое положение населения исследованных стран.

    Проведенный учеными анализ основан на материалах специального опроса, полученных Европейской комиссией. Он включает данные примерно о 27 тысячах граждан ЕС (без Хорватии, которая при подготовке документа не входила в надгосударственное объединение) старше 15 лет.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.