  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • BMW готовит прорыв в области хранения и использования энергии
    Опубликовано: 2017-02-16 13:45:10

    Автопроизводитель хочет заменить в батареях для электрокаров жидкий электролит на твердый.

    Компания BMW собирается перевести свои электромобили и гибриды с литий-ионных батарей с жидким электролитом на твердотельные литий-ионные АКБ. Технология уже находится в разработке, однако в производство ее запустят только в 2026 году, сообщил член совета директоров BMW Group Ян Робертсон.

    Замена жидкого электролита на твердый позволяет значительно повысить плотность энергии: BMW рассчитывает на прибавку в 15-20% только на первоначальном этапе. Сами батареи станут легче и компактнее, что позволит усовершенствовать конструкцию автомобилей. Кроме того, решатся проблемы с опасностью утечки, перегрева, токсичности. В случае повреждения при ДТП твердотельный аккумуляторы не вспыхнет, а следовательно, можно сделать его еще легче, убрав противопожарную защиту. Наконец, такая батарея менее чувствительна к внешней температуре и будет служить дольше.

    Твердотельные аккумуляторы уже используются в разном специализированном оборудовании, но пока они слишком дороги, чтобы устанавливать их в электромобили.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.