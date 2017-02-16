BMW готовит прорыв в области хранения и использования энергии

Автопроизводитель хочет заменить в батареях для электрокаров жидкий электролит на твердый.

Компания BMW собирается перевести свои электромобили и гибриды с литий-ионных батарей с жидким электролитом на твердотельные литий-ионные АКБ. Технология уже находится в разработке, однако в производство ее запустят только в 2026 году, сообщил член совета директоров BMW Group Ян Робертсон.

Замена жидкого электролита на твердый позволяет значительно повысить плотность энергии: BMW рассчитывает на прибавку в 15-20% только на первоначальном этапе. Сами батареи станут легче и компактнее, что позволит усовершенствовать конструкцию автомобилей. Кроме того, решатся проблемы с опасностью утечки, перегрева, токсичности. В случае повреждения при ДТП твердотельный аккумуляторы не вспыхнет, а следовательно, можно сделать его еще легче, убрав противопожарную защиту. Наконец, такая батарея менее чувствительна к внешней температуре и будет служить дольше.

Твердотельные аккумуляторы уже используются в разном специализированном оборудовании, но пока они слишком дороги, чтобы устанавливать их в электромобили.

ЛIГАБiзнесIнформ