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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Названы десять самых удобных лоукостеров Европы
    Опубликовано: 2017-02-16 13:30:21

    По итогам 2016 года нидерландская авиакомпания Transavia сохранила за собой место в рейтинге самых удобных лоукостеров Европы.

    Самым удобным лоукостером Европы в 2016 году, как и в предыдущем, признана нидерландская авиакомпания Transavia. Об этом сообщает портал Flight Report.

    Вторую строчку в рейтинге заняла авиакомпания Flybe (Великобритания). В тройку лидеров также попал немецкий airberlin. На четвертом месте - лоукостер из Норвегии Norwegian Air Shuttle, на пятом - испанская авиакомпания Volotea.

    В десятке лучших лоукостеров - латвийская airBaltic, британская easyJet, немецкая Eurowings, WOW air из Исландии, испанская Vueling. Замыкает топ-10 крупнейший европейский лоукостер Ryanair из Ирландии. 

    Авиаперевозчиков оценивали по десятибалльной шкале по отзывам путешественников. Среди критериев оценки: комфорт в салонах, отношение бортпроводников к пассажирам, наличие Wi-Fi, система развлечений, питание.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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