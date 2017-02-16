Названы десять самых удобных лоукостеров Европы

По итогам 2016 года нидерландская авиакомпания Transavia сохранила за собой место в рейтинге самых удобных лоукостеров Европы.

Самым удобным лоукостером Европы в 2016 году, как и в предыдущем, признана нидерландская авиакомпания Transavia. Об этом сообщает портал Flight Report.

Вторую строчку в рейтинге заняла авиакомпания Flybe (Великобритания). В тройку лидеров также попал немецкий airberlin. На четвертом месте - лоукостер из Норвегии Norwegian Air Shuttle, на пятом - испанская авиакомпания Volotea.

В десятке лучших лоукостеров - латвийская airBaltic, британская easyJet, немецкая Eurowings, WOW air из Исландии, испанская Vueling. Замыкает топ-10 крупнейший европейский лоукостер Ryanair из Ирландии.

Авиаперевозчиков оценивали по десятибалльной шкале по отзывам путешественников. Среди критериев оценки: комфорт в салонах, отношение бортпроводников к пассажирам, наличие Wi-Fi, система развлечений, питание.

ЛIГАБiзнесIнформ