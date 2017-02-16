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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Требования кредиторов к банкам-банкротам достигли 243,8 млрд грн
    Опубликовано: 2017-02-16 11:00:23

    На старте 2016-го сумма была вдвое меньше — 124,80 млрд грн.

    Фонд гарантирования подсчитал сумму требований кредиторов к банкам-банкротам. Так, на начало 2017 года она достигла 243,8 млрд грн по 73 банкам. Об этом сообщается на сайте Фонда.

    При этом на старте 2016-го сумма была вдвое меньше — 124,80 млрд грн. Двукратное увеличение объясняется тем, что в течение прошлого года акцептованные требования кредиторов были утверждены еще в 25 банках. В то же время в течение 2016-го совокупно было погашено 10,64 млрд грн из общей суммы акцептованных требований кредиторов.

    Крупнейшими по сумме требований кредиторов, утвержденных в 2016 году, стали "Дельта Банк" (на сумму 53,74 млрд грн), банк "Финансы и кредит" (на 30,86 млрд грн), "ВБР" (на 6,54 млрд грн) и банк "Хрещатик" (на 6,15 млрд грн). В результате на начало этого года сумма утвержденных акцептированых требований кредиторов составила 243,84 млрд грн.

    Между тем анализ активов, с которыми банки попадают в управление Фонда, дает основания констатировать, что только примерно в трети неплатежеспособных банков возможно погашение третьей и последующих очередей кредиторских требований при условии, что цена их реализации будет не ниже оценочной.

    К примеру, банк "Таврика", который был признан неплатежеспособным еще в декабре 2012 года. 20 марта будет четыре года с начала процедуры ликвидации. В рамках выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчиками банка было получено 1,820 млрд грн. Впрочем, вернуть даже эти средства за счет реализации активов банка не представляется возможным. Оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка по состоянию на 1 июля 2013, по данным независимых оценщиков, составила 0,09 млрд грн (несмотря на то, что в бухгалтерской отчетности банка их стоимость указана на уровне 4,14 млрд грн).

    Отдельное направление работы — розыск и возвращение выведенных из банка ликвидных активов, привлечение к ответственности руководителей и собственников неплатежеспособных банков.

    По состоянию на начало февраля 2017 года Фондом подано 3835 заявлений в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 295,50 млрд грн. Из них 269 заявлений на сумму 62,56 млрд грн по факту хищения средств, в том числе путем их вывода из банка и замены залога, что привело к неплатежеспособности банка.

    Инф. delo.ua

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