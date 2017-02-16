Проблемы с кожей - это тревожный звоночек, сигнал о том, что в организме не все в порядке. И потому подходить к решению косметических проблем лучше комплексно, и "снаружи", и "изнутри".

Это позволит быстрее справиться с неприятностью и, что еще более важно, надолго оздоровить кожу и предупредить новые обострения.

При угревой сыпи рекомендуется использовать аромамасла бергамота, кедрового дерева, сосны и эвкалипта - естественные противовоспалительные и антибактериальные средства. Они помогут справиться с воспалениями и предотвратить возникновение новых, очистить и сузить расширенные поры, выровнять цвет лица.

Варианты использования аромамасел при угревой сыпи:

Бергамот:- паровая чистка лица: 1-5 капель;- обогащение кремов, тоников, масок: 1-3 капли на 10 мл основы.

Кедровое дерево:- ванны: 4-7 капель;- обогащение кремов, тоников, масок: 1-5 капель на 5 мл основы.

Сосна: - паровая чистка лица: 2-3 капли;- ванны: 4-6 капель.

Эвкалипт: - ванны: 4-7 капель;- обогащение кремов, масок, тоников: 2-3 капли на 10 мл основы.

Подробнее о рекомендованных методиках применения аромамасел:

Паровая чистка лица:

В широкую посуду (или специальный прибор) налить очень горячую воду и добавить в неё несколько капель аромамасла. Подержать лицо над паром 5 - 7 минут, накрыв голову чистым полотенцем.

При расширенных кровеносных сосудах паровую чистку лучше не делать, так как горячий пар может усилить эту проблему.

Если Вы делаете паровую чистку в салоне, можно взять аромамасло с собой - возможно, Ваши результаты заинтересуют и косметолога.

Ванны с аромамаслами: Смешать несколько капель аромамасла с 60 граммами эмульгатора (мёд, соль, пена для ванн), вода - теплая, но не горячая.

Обогащение аромамаслами средств по уходу за кожей. Вы можете соединить изысканный и эффективный уход за кожей с эфирными маслами и уникальными возможностями ароматерапии, добавив в Ваши косметические средства рекомендованные Вам аромамасла.

Обогащение масок и кремов:

в небольшой чистой емкости тщательно смешайте чайную ложку (1 чайная ложка - 5 мл.) крема или маски с несколькими каплями ароматического масла. Помните, что маска готовится в расчете на 1 применение. А крем, обогащенный аромамаслами, можно использовать в течение 1-2 недель.

Обогащение тоника: перелейте небольшое количество тоника (такое, что Вы сможете использовать его за 1-2 недели) в отдельную бутылочку. Добавьте в тоник несколько капель аромамасла и несколько раз энергично встряхните. Перед каждым применением смесь следует взбалтывать.

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