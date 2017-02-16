Девушка, мечтающая поправиться, - это в наше время почти нонсенс. Когда миллиарды женщин изнуряют себя диетами, а по подиумам продолжают гордо вышагивать красавицы с нулевым размером одежды, трудно поверить, что кто-то тяготится выступающими ребрами и осиной талией. Неверояно, но факт: слишком худые «от природы» девушки, мечтающие походить формами на Монику Белучи, тоже есть среди нас. И их проблемы с весом гораздо серьезнее наших. Ведь поправиться им гораздо сложнее, чем большинству из нас – похудеть.

Так как же худышкам наесть женственные округлости? Если ваш вес давно и прочно держится на отметке ниже нормы, прежде всего необходимо пройти медицинское обследование. В первую очередь, нужно обратиться к эндокринологу. Если врач не выявил гормональной патологии, сдайте анализы на наличие паразитов. Часто худоба связана не с каким-либо заболеванием, а с конституциональными особенностями человека. Если это – ваш случай, сделайте упор на здоровый образ жизни. Объедаться на ночь тортами и мороженым, чтобы набрать вес, ни к чему. В лучшем случае вы просто наедите неэстетичное брюшко и нарушите пропорции тела (это как раз тот случай, когда говорят: «живот растет, а ноги сохнут»). В худшем – испортите желудок и кожу, нарушите обмен веществ. Толстеть тоже надо с умом.

Ешьте только полезную и вкусную пищу. Исключите или хотя бы сведите к минимуму все вредности и так называемый пищевой мусор – чипсы, переслащенные готовые десерты, маринады, жирные консервы. Делайте маленький праздник из каждой трапезы. Вы можете себе это позволить.

Принимайте пищу часто (не реже четырех-пяти раз в день) и небольшими порциями. Последний раз можно поесть за час-полтора до сна. Пусть это будет банановый десерт или картофельное пюре, сладкий йогурт или жидкая овсяная кашка с фруктами. Эта пища успокоит и расслабит вас. Ешьте медленно, тщательно пережевывая и смакуя каждый кусочек. Во время трапезы постарайтесь не отвлекаться на чтение или просмотр телевизора, не нервничайте. Не переедайте, выходите из-за стола с чувством легкости. А вот чтобы аппетит никогда не подводил – почаще гуляйте.

Повысить плохой аппетит моржно регулярным приемом витамина С и продуктов, содержащих этот витамин. Очень полезны свежевыжатые соки: яблочный, апельсиновый или просто вода с лимонным соком. Обязательно включите в рацион зерновой хлеб – в нем содержатся витамины группы В, также благотворно влияющие на аппетит. Ешьте по режиму – в одно и то же время, постарайтесь пореже перекусывать, не «перебивайте» аппетит.

Проследите за соотношением белков, жиров и углеводов на вашей тарелке. Вам особенно полезна углеводистая и белковая пища. Каши, орехи, мясо и рыба пойдут вам на пользу. А вот на жиры лучше не напирать. Пусть основную долю жиров в вашем рационе составляет качественное оливковое масло.

Обязательно занимайтесь спортом. Упор необходимо сделать на упражнения, способствующие наращиванию мышечной массы. Их подберет вам трененр в спортзале.

Если на зал нет времени или денег – занимайтесь дома. Выполняйте простые упражнения в медленном темпе, с утяжелением. Постепенно увеличивайте вес гантелей. Через два часа после тренировки съешьте что-нибудь высокобелковое – кефир, нежирный творог.

Постарайтесь высыпаться – для этого отведите на ночной сон не меньше 8-10 часов. Полезно также подремать после обеда – 20-30 минут, если это возможно. Приведите в порядок свою нервную систему. Перестаньте переживать по пустякам, научитесь расслабляться и радоваться жизни.

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