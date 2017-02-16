Пять секретов: как выглядеть выспавшейся

От недостатка сна кожа выглядит тусклой и бледной, вне зависимости от того, гуляли вы допоздна или работали, или просто не могли уснуть из-за переживаний. Однако, существуют маленькие хитрости при нанесении макияжа, которые помогут вам выглядеть выспавшейся.

1. Закрутите ресницы

Эта маленькая хитрость оказывает значительных эффект на усталые глаза, делая их более выразительными и менее сонными. Чтобы закрутить ресницы, воспользуйтесь водостойкой тушью, она лучше держит форму ресниц. Существуют также специальные щипцы для закручивания ресниц. В заключении, нанесите под нижнее веко легкую полупрозрачную пудру, которая предотвратит появление черных следов от туши на нижних ресницах.

2. Увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение

Жирный увлажняющий крем быстро насыщает кожу, сглаживая мелкие морщинки, и отражает свет, делая вид кожи более здоровым.

3. Румяна розового оттенка

Даже, если вы не любите пользоваться румянами такого тона, после бессонной ночи вам без них не обойтись. Розовый моментально оживляет цвет лица и делает вас моложе.

4. Спрячьте красноту и припухлость век

Перед тем как наносить косметику на глаза и веки, сделайте чайную примочку, это уберет красноту, уйдет ощущение, что в глаза попал песок, глаза не будут раздражаться от света и ветра. Далее, чтобы окончательно привести глаза в порядок нужно подвести веки карандашом бледного пастельного цвета. Это освежит область вокруг глаз. Карандаш светло-голубого цвета на внутреннем веке будет тонко нейтрализовывать тусклые красные глаза. Подводка телесного цвета естественным образом скроет красноту.

Подводка темного цвета только привлечет внимание к припухлостям.

5. Скройте круги под глазами

Маскирующий средство для области вокруг глаз, должно отличаться по текстуре от подобного средства для лица и быть легким и кремообразным. Что-либо твердое и сухое моментально привлечет внимание к усталым глазам. Выберите средство желтоватого цвета, по тону светлее, чем ваша кожа, нанесите на область под глазами и в места, где ложиться тень.

Если веки склонны к появлению фиолетовых прожилок, то воспользуйтесь тенями цвета слоновой кости, а не маскирующим средством.

Если вы не выспались, не переживайте выглядеть хорошо, можно в любых обстоятельствах.

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