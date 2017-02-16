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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Методика правильного питания
    Опубликовано: 2017-02-16 18:04:51

    Те, кому похудеть удавалось, обычно связывали похудение с каким-либо важным для себя мотивом – восстановлением здоровья, или же желанием нравиться мужчинам, или почувствовать увереннее, стать привлекательнее и т.п. Все это – важные мотивы, осознание которых способствует успешному похудению. Но есть и то, что мешает снижению веса: привычка плотно есть, тяга к сладостям, лень, отсутствие или недостаток силы воли и др. 

     

    Желающим сбросить лишний вес необходимо прислушаться к следующим рекомендациям. 

     

    1. Желательно есть только тогда, когда есть чувство голода. Это утверждение может показаться странным. На самом же деле, очень часто мы едим только потому, что наш желудок «привык» к наполненному состоянию, и даже когда мы и не голодны, он подает сигнал, что хочет есть. 

     

    2. Старайтесь уменьшить содержание в рационе жирообразующих продуктов. К таким продуктам можно отнести мучные изделия, в том числе хлеб, все блюда из круп, картофель и сладости. К ожирению также приводят избыток жиров, сахара, соли или явный недостаток соли. 

     

    3. Продукты, не образующие жир, желательно употреблять умеренно. Это мясо, рыба, кефир, творог, овощи, кисло-сладкие фрукты. 

     

    4. Основной принцип питания для желающих похудеть – ограничение калорийности пищи за счет уменьшения количества жиров и углеводов при нормальном содержании белков, витаминов и минеральных солей. 

     

    5. Чтобы возникло ощущение сытости, рацион человека, стремящегося к избавлению от лишнего веса, должен содержать как можно больше сырых овощей и фруктов, в которых много клетчатки. Продукты с растительными волокнами вызывают чувство полного желудка. 

     

    6. Не рекомендуется употреблять специи, возбуждающие аппетит: перец, горчицу, хрен, чеснок. 

     

    7. Если вы хотите похудеть, то позабудьте о привычке есть на ходу. Дело в том, что, если есть медленно, механизм, управляющий 6насыщением, действует правильно и сигнал о получении достаточного количества пищи вовремя поступает в мозг. На ходу, впопыхах этот механизм вовремя не срабатывает, и из-за этого можно съесть гораздо больше, чем нужно. 

     

    8. Пейте больше воды. Стакан воды перед едой (за 10-15 минут) заполняет желудок и помогает обойтись более скромной трапезой. 

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