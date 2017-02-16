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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Туфли на шпильках: причина слез очаровательных дамочек
    Опубликовано: 2017-02-16 11:04:39

    Туфли на высоченных шпильках — обязательный элемент образа роскошной сексапилки, но зачастую именно высокий каблук — причина крокодильих слез очаровательных дамочек. Фригидность, варикозное расширение вен, проблемы с позвоночником, многочисленные ушибы, переломы, вывихи — вот такой роскошный «букетик» болезней преподносит обожаемая Шпилька своей хозяюшке.


    От высоких каблуков страдали не только «простые смертные» женщины, но и Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Джулия Робертс, Мадонна. Кто-то из них подворачивал ногу, кто-то попросту в самый ответственный момент терял каблук. До сих пор мало кто из дамочек решился выбросить из своего гардероба «проблемные» туфли на каблуке! «И совершенно напрасно!» — утверждает канадский врач Виктор Селеста. Заботливый Виктор Селеста находит высокий каблук весьма эстетичной и высокоэротичной частью женского образа. Однако!.. При ношении обуви на высоком каблуке уменьшается свободный доступ крови в область таза.


    Как вы думаете, к чему это ведет? Да, да, вы правы! К ослаблению интереса женщины к сексу, а попросту говоря, к фригидности, плюс нагрузка на позвоночник, переломы нижних конечностей. Да, и не забудьте о «варикозках»! Что ж, может быть, стоит прислушаться к совету врачей и сменить высокий каблук на низкий? Только вот: кто из девушек решится на такой подвиг? Ау, девчонки! Кто первый?!

    medicus.ru

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