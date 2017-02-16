Туфли на высоченных шпильках — обязательный элемент образа роскошной сексапилки, но зачастую именно высокий каблук — причина крокодильих слез очаровательных дамочек. Фригидность, варикозное расширение вен, проблемы с позвоночником, многочисленные ушибы, переломы, вывихи — вот такой роскошный «букетик» болезней преподносит обожаемая Шпилька своей хозяюшке.
От высоких каблуков страдали не только «простые смертные» женщины, но и Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Джулия Робертс, Мадонна.
Как вы думаете, к чему это ведет? Да, да, вы правы! К ослаблению интереса женщины к сексу, а попросту говоря, к фригидности, плюс нагрузка на позвоночник, переломы нижних конечностей. Да, и не забудьте о «варикозках»! Что ж, может быть, стоит прислушаться к совету врачей и сменить высокий каблук на низкий? Только вот: кто из девушек решится на такой подвиг? Ау, девчонки! Кто первый?!